Standard laat woelwater Dønnum terugkeren naar Noorwegen

Standard en Aron Dønnum nemen tijdelijk afscheid van elkaar. De Rouches laten de Noorse vleugelspits per direct terugkeren naar zijn ex-club Valerenga IF.

De 23-jarige Dønnum maakte afgelopen zomer nog de omgekeerde beweging. Hij was destijds de topaankoop die Sclessin in vuur en vlam moest zetten, maar presteerde mede door aanpassingsproblemen wisselvallig. In totaal speelde Dønnum dit seizoen 25 competitiematchen, waarin hij twee keer scoorde (op Club Brugge en AA Gent).

Dønnum keert nu op huurbasis terug naar Noorwegen, waar de transfermarkt nog open is. Zijn uitleenbeurt loopt tot en met 30 juni. Er is geen aankoopoptie voorzien.