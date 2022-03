Ruud van Nistelrooij volgt na dit seizoen Roger Schmidt op als hoofdcoach bij PSV

De 45-jarige voormalige topspits ondertekende in Eindhoven een contract tot medio 2025. Van the Man is al jaren aan de slag als jeugdcoach bij PSV en is sinds vorige zomer ook coach van Jong PSV, dat in de Nederlandse tweede klasse uitkomt. Op het EK van vorige zomer was hij assistent-bondscoach onder Frank de Boer. Tussen 2014 en 2016 was hij assistent-bondscoach van Guus Hiddink.

Bij PSV, de club van belofteninternational Yorbe Vertessen, krijgt hij onder meer voormalig Anderlecht-coach Fred Rutten als assistent toegewezen. Daarnaast kan hij ook rekenen op André Ooijer en Javier Rabanal. “Mijn doel is altijd het hoofdtrainerschap bij PSV geweest”, zegt de aanvaller die tussen 1998 en 2001 67 competitiewedstrijden voor PSV speelde, daarin 62 keer scoorde en zo twee keer topschutter van de Eredivisie werd. “Ik ben de afgelopen jaren intensief begeleid door de club en in het bijzonder door Toon Gerbrands (huidig Algemeen Directeur van PSV, red). Ik had de overtuiging dat ik mijn eigen trainersloopbaan volledig kon regisseren en daarbij paste nog één seizoen extra ervaring als trainer van Jong PSV. Maar het blijkt niet te regisseren. Dit is het moment.”

Na zijn passage als speler in Eindhoven verhuisde de spits naar Manchester United, waar hij uitgroeide tot een van de beste spitsen ter wereld. Nadien volgde er voor de 70-voudig international van Oranje (35 doelpunten) nog een droomtransfer naar Real Madrid. Via HSV kwam hij in 2011 bij Malaga terecht, waar hij een jaar later een punt zou zetten achter zijn spelerscarrière.