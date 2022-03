Meer dan 8.000 pakjes zitten vast in twee verzegelde depots van PostNL, in Wommelgem en in Willebroek. En voorlopig is nog niet duidelijk wanneer die depots weer zullen worden vrijgegeven. Maar wat als jouw pakje erbij is? Hoe kan je dat achterhalen? En kan je nog wel veilig online iets kopen?