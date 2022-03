Gareth Bale is einde contract bij Real Madrid en solliciteert via Wales naar nieuwe ploeg, al heeft hij eigenlijk maar één ambitie

De grootste ambitie van Gareth Bale (32) op dit moment? Wales voor het eerst sinds 1958 nog eens naar een WK leiden. Hoewel zijn contract bij Real Madrid eind juni afloopt (en daar is niemand rouwig om), wil Bale pas over zijn toekomst nadenken als Wales zeker is van een WK-ticket. Met twee goals tegen Oostenrijk de afgelopen interlandbreak zette hij zijn sollicitatie bij andere ploegen wel alvast kracht bij.