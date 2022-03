Franse kinderen ziek door E. coli in pizza’s, die ook in België teruggeroepen werden

In Frankrijk hebben gezondheidsautoriteiten een link gevonden tussen de sterke stijging van het aantal besmettingen met de E. colibacterie en diepvriespizza’s van het merk Buitoni. Twee besmette kinderen zijn overleden, tientallen anderen raakten zwaar ziek, meldt het Franse nieuwsagentschap AFP woensdag. Ook in België riep het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dergelijke pizza’s terug.

Sinds eind februari steeg het aantal gevallen van het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) in Frankrijk, een gevolg van een E. coli-besmetting. Dit syndroom veroorzaakt nierfalen en komt voor bij kinderen. Analyses bevestigen nu “een verband tussen verschillende gevallen van consumptie van de diepvriespizza’s uit het Fraîch’Up-gamma van Buitoni die besmet zijn met de E. colibacterie”, zo zei het Franse directoraat-generaal Volksgezondheid.

Toen de gezondheidsautoriteiten een link tussen het product en de besmettingen vermoedden, werden de pizza’s midden maart massaal teruggeroepen. Voedingsproducent Nestlé legde ook twee productielijnen stil in afwachting van de analyseresultaten. Frankrijk onderzoekt momenteel 75 besmettingen. Van de twee overleden kinderen kon de link met de pizza’s wel nog niet worden bevestigd.

Ook in België teruggeroepen

Supermarktketen Leader Price, waar de pizza’s werden verkocht, heeft in samenspraak met het FAVV de pizza’s ook uit voorzorg in België teruggeroepen. Dat gebeurde op 21 maart. Het product werd verkocht in enkele Waalse vestigingen van Leader Price.

Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV, bevestigt woensdag aan Belga dat er in België geen gevallen zijn gemeld die verband kunnen houden met de Franse besmettingen. “Maar we volgen de situatie nauwgezet op en onderhouden contact met onze Franse collega’s”, aldus Bonte.