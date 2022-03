Wouter Beke moet zich weer verdedigen: “Geen enkel voorstel gedaan om ouderschapsverlof te beperken”

“Mijn partij zegt precies hetzelfde als ik. In een opiniestuk vraagt de voorzitter: wat is het beste voor het kind zelf? Hoe kunnen we de eerste duizend dagen op de best mogelijke manier organiseren?” Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag in het parlement, waar hij door vijf partijen werd ondervraagd over zijn interview in het weekblad Humo.

Beke leek dinsdag in het interview een lans te breken voor een beperking van het ouderschapsverlof tot de eerste drie levensjaren. Zijn kabinet verduidelijkte later dat de minister het ouderschapsverlof niet per se wil inperken, maar een debat wou aanzwengelen. CD&V-voorzitter Joachim Coens kwam nog dezelfde dag met een opiniestuk. “Voor alle duidelijkheid is CD&V tegen een beperking van het ouderschapsverlof in tijd. Meer nog: wij pleiten al jaren voor een uitbreiding naar achttien jaar”, luidde het daarin.

Volgens Beke zeggen hij en de voorzitter exact hetzelfde. “Ik heb geen enkel voorstel gedaan om het ouderschapsverlof te beperken tot drie jaar”, zei hij woensdag. “Ik heb gezegd: die eerste drie jaar zijn van cruciaal belang.”

Volgens de minister heeft ook niemand in vraag gesteld dat er moet worden geïnvesteerd in de kinderopvang. “We hebben allemaal de ambitie om naar 80 procent werkgelegenheidsgraad te gaan, daarvoor hebben we kinderopvang nodig”, zei hij. Beke herhaalde dat de regering zevenduizend extra plaatsen wil in de opvang.

LEES OOK. Wouter Beke (CD&V) was al aangeschoten wild, en nu distantieert eigen partijvoorzitter zich ook nog eens in opiniestuk (+)

Kritiek van Open VLD

In het parlement kwam het hem nogmaals op kritiek van coalitiepartner Open Vld te staan. “Laat ons eerlijk zijn: met dit voorstel gaat de vrouw de klos zijn”, zei parlementslid Freya Saeys. “Dit geeft de indruk dat je als werkende vrouw geen goede moeder zou zijn omdat je je kinderen naar de opvang stuurt. Die signalen mag u absoluut niet geven.”

“U geeft hier week na week hetzelfde antwoord over de kinderopvang”, vond Celia Groothedde van Groen. “Ik denk dat iedereen het hier al kan dromen. Maar de retoriek pakt niet meer. Er zijn nu investeringen nodig.”

“Week op week teruggefloten worden, dat kruipt ongetwijfeld niet in de koude kleren”, zei Immanuel De Reuse van Vlaams Belang aan de minister. “De lijst is eindeloos. U schiet tekort en ook uw partij ziet het nu zelf.”

Koen Daniëls van N-VA riep iedereen op om te stoppen met losse ideeën te lanceren. “Want voor je het weet denkt de burger dat er iets is veranderd, terwijl er niets is veranderd.” Lise Vandecasteele van PVDA vroeg om een Marshallplan voor de sector. Centraal daarin moet een verlaging van het aantal kinderen per begeleider staan.

“Uw partij is al twintig jaar verantwoordelijk voor de kinderopvang en de sector staat vandaag in brand”, zei Hannelore Goeman van Vooruit tot slot.