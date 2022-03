Nergens is men zo tactiekgek als bij onze noorderburen. Enkel toen Roberto Martínez zijn strijdplan wat aanpaste voor de clash tegen Brazilië, was het systeem van de Rode Duivels hier even een thema bij waarnemers en supporters. In Nederland gaat het steeds weer over formaties en speelwijzen, en dat is niet veranderd met Louis van Gaal aan het roer. Integendeel.