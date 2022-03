Sojoez met twee Russische kosmonauten en Amerikaanse astronaut teruggekeerd naar aarde

De Sojoez-ruimtecapsule MS-19 met aan boord de Russen Anton Sjkaplerov en Pjotr Doebrov alsook de Amerikaan Mark Vande Hei is woensdag zoals gepland om 13.28 uur in het zuidoosten van Kazachstan geland, zo bleek uit beelden die het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos heeft verspreid.

© EPA-EFE

Drie helikopters landden meteen naast de capsule om de ruimtevaarders op te halen. Nadat hij door verscheidene mannen uit de ruimtecapsule was gehaald, stak Sjkaplerov met een grote smile zijn duim op om te tonen dat alles goed ging met hem.

“De daling (...) en de landing zijn zonder onvoorziene gebeurtenissen verlopen, de bemanning is in goede gezondheid”, deelde Roscosmos mee. De twee Russische kosmonauten worden in een speciaal vliegtuig naar een Russische basis in de regio van Moskou gebracht om aan het leven op aarde te wennen, een proces dat verscheidene weken zal duren, voegde het ruimtevaartagentschap er in de mededeling aan toe. Het agentschap zei niets over de Amerikaanse astronaut.

Grap

Begin maart had Roscosmos een video verspreid waarin voor de grap gezegd werd dat Mark Vande Hei misschien aan boord van het ISS zou blijven in plaats van met de Sojoez terug te keren. De Amerikanen waren zo ongerust dat het Russische agentschap moest verzekeren dat de astronaut wel degelijk de terugreis zou maken. Mark Vande Hei verbleef 355 opeenvolgende dagen in de ruimte, een record voor een Amerikaanse astronaut.

Door de hevige spanningen rond Oekraïne komen verscheidene samenwerkingsprojecten in de ruimtevaart tussen de westerse landen en Rusland op de helling te staan.