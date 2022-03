Het is weer zover: Standard moet voor licentiecommissie verschijnen

De afgelopen jaren was een licentie voor het profvoetbal bemachtigen geen evidentie op Sclessin – er waren financiële zorgen. De Luikse voetbalclub maakte zich echter sterk dat het dit jaar anders zou zijn, verwijzend naar de overname door het Amerikaanse investeringsfond 777 Partners. De Amerikanen, ook actief in het Italiaanse (Genoa) en het Spaanse (Sevilla) voetbal, nemen honderd procent van de Standard-aandelen over van Bruno Venanzi en voorzien een kapitaalsverhoging van naar verluidt 15 miljoen euro. Op basis van die vooruitzichten kreeg Standard een positief advies van de licentiecommissie.

Hoe komt het dan dat Standard zich komende dinsdag tóch moet melden bij deze commissie van de Belgische voetbalbond? De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst (signing) met 777 Partners heeft al plaatsgevonden, maar op de afronding van de overdracht (closing) is het nog wachten. Zolang dat niet gebeurd is, heeft de licentiecommissie geen garanties dat Standard financieel gered is en kan het de club geen licentie toekennen.

Op Standard maken ze zich geen al te grote zorgen. De bestuursploeg gaat ervan uit dat de closing slechts een formaliteit is en dat de licentie nadien wel in orde komt. Uiterlijk op 13 april zou de beslissing moeten vallen. Krijgt Standard dan toch slecht nieuws, dan kan het dat aanvechten. Niet langer bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), wel bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-SAR).

Deze zaak is hoe dan ook geen goede reclame voor Standard, dat sowieso al een moeilijke seizoen doormaakt – het moest zelfs even vechten tegen de degradatie. Andermaal komen de Rouches negatief in de belangstelling en zullen sponsors en supporters zich vragen stellen over de toekomst van de club. Want ook al lijkt het daar momenteel niet op, je weet maar nooit dat 777 Partners om de een of andere reden toch nog zijn staart intrekt. En als dat gebeurt, is de licentie wel ver weg.

Er is overigens nog een profclub die zich dezer dagen moet verdedigen bij de licentiecommissie. Het gaat om tweedeklasser Moeskroen, nog zo’n slechte leerling. De club kreeg in november vorig jaar al een transferverbod opgelegd na wanbetaling. De donderwolken boven Le Canonnier zijn sindsdien niet verdwenen.

Voor het overige mogen alle profclubs, behoudens een ommekeer, op hun beide oren slapen. Normaal gezien komt hun licentie niet in gevaar. Het gros van de profclubs wordt wel opgevolgd door de licentiecommissie.