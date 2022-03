Goed nieuws voor Anderlecht: Blessure Joshua Zirkzee valt mee, Majeed Ashimeru wordt opgelapt

Paars-wit hield dinsdagavond even zijn hart vast toen Joshua Zirkzee bij Jong Oranje tegen Zwitserland geblesseerd werd gewisseld. Er werd gevreesd voor een spierprobleem, maar een dag later leek de blessure mee te vallen. Wel kon RSCA de speler zelf nog niet onderzoeken, want de internationals moeten pas vandaag terug op de club zijn.

Een andere speler die medisch wordt opgevolgd, is Majeed Ashimeru. Hij haakte af voor Ghana met een enkelblessure, maar Anderlecht probeert hem op te lappen tegen zondag. Of dat lukt, is nog geen zekerheid, maar er is goeie hoop. De middenvelder ondervindt al een tijdje last van het enkelgewricht en slaagde er tot nu toe altijd in om aan te treden voor Anderlecht. (jug, thst)