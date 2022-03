Groen pleit voor snelheidsbeperking van 100 km/uur op de snelweg door stijgende brandstofprijzen

Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) pleit ervoor de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag tijdelijk te verlagen van 120 naar 100 km/u. “De prijzen aan de pomp swingen de pan uit. Een auto die trager rijdt, verbruikt minder brandstof. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee. Door iets trager te rijden, zorgen we ook voor veiliger verkeer, gezondere lucht en minder lawaai”, zegt Bex. De maatregel zou 0,7 tot 1,5 liter brandstof per 100 kilometer besparen.

Bex vraagt ook de geplande prijsverhoging van de ticketprijzen van De Lijn een halt toe te roepen en de prijzen tijdelijk te bevriezen. De Lijn plant vrijdag 1 april een prijsverhoging. Onder andere de goedkoopste tickets worden 25 procent duurder. “Dat de Vlaamse regering de verhoging van de ticketprijzen doorduwt op een moment dat ze mensen maximaal zou moeten aanmoedigen om gebruik te maken van het openbaar vervoer is een slechte aprilgrap.”(npa)