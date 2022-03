KV Oostende heeft er een nieuwe zusterclub bij: ook Duitse traditieclub Kaiserslautern in Amerikaanse handen

Zo krijgt KV Oostende er een nieuwe zusterclub bij, want het Amerikaans concern is ook de eigenaar van KVO. Na Barnsley FC, FC Den Bosch, AS Nancy Lorraine, Esbjerg FB, FC Thun en Oostende heeft Pacific Media Group nu dus in een zevende club aandelen. Een voordeel voor KVO, dat eerder met de andere zustersclubs al nauw samenwerkte. Onder meer spelers worden vlot van de ene naar de andere club overgeheveld. Zo kwam Kenny Rocha Santos afgelopen zomer transfervrij over van AS Nancy naar KVO, terwijl Sieben Dewaele, Andrew Jung, Mickael Biron en Thomas Basila de omgekeerde beweging maakten.(vva)