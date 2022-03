“Ik weet nu hoe raketten klinken, het is met niets anders te vergelijken”

“De meesten komen hier binnen met wonden aan de ledematen. Vreemd genoeg zien we weinig hoofdwonden. En zijn de gewonde benen die ik zie, het zwaarst gehavend. Na vuurgevechten, geraakt door een sniper of na een bombardement.”

“Sinds kort weet ik hoe dat laatste klinkt. Er is een raket ontploft op 300 meter van waar ik stond. Ik ben ongedeerd, maar heb wel iets geleerd. Eerst kon ik dat geluid niet thuisbrengen en begreep ik niet wat er gebeurde. Het viel met niets anders te vergelijken. De best mogelijke omschrijving is een holle ‘woosh’.”

“Die werd gevolgd door zo’n tweede ‘zoef’ en dan een heel doffe, maar heel luideknal. Het bleek een Russische raket en ons luchtafweergeschut dat die raket uit de lucht schoot. Nu kan ik dat geluid herkennen en weet ik wat te doen. En dit schreef ik eerder al, maar je hebt hier geen tijd om bang te zijn.”