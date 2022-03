FIFA introduceert strengere regels voor uitleenbeurten: maximaal één jaar, minstens een half seizoen en limiet op aantal uitgeleende spelers

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag tijdens de FIFA-raad in de Qatarese hoofdstad Doha, waar vrijdag de WK-loting gehouden wordt, de regels met betrekking tot uitleenbeurten vanaf komend seizoen verstrengd.

Vanaf 1 juli wordt de mogelijke duur van een uitleenbeurt beperkt tot één jaar en komt er ook een beperking op het aantal spelers dat een club mag uitlenen en huren. “Hiermee willen we de ontwikkeling van spelers en het sportieve evenwicht bevorderen”, klinkt het woensdag in een mededeling van de Wereldvoetbalbond.

Naast een maximumduur van één jaar moet een uitleenbeurt ook minstens een half seizoen duren, oftewel de periode tussen twee mercato’s. Een club mag vanaf komende zomer ook nog maximum acht spelers tegelijkertijd uitgeleend hebben, en acht spelers van andere clubs op uitleenbasis onder contract hebben. Dat is slechts het begin, want de komende seizoenen volgt er een overgangsperiode. Vanaf 1 juli 2023 zijn dat nog maximaal zeven spelers, een jaar later nog eentje minder.

Tegelijkertijd mogen er ook nooit meer dan drie spelers van dezelfde club geleend worden en mogen er ook nooit meer dan drie spelers tegelijkertijd op uitleenbeurt naar dezelfde club vertrekken. Een uitgeleende speler kan ook niet meer doorverhuurd worden aan nog een andere club. De nieuwe regels gelden niet voor spelers jonger dan 22 jaar en voetballers die door de club zelf werden opgeleid.