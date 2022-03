Verre van sociaal: betaalde Facebook om concurrent Tiktok door het slijk te halen?

Targeted Victory, het bureau in kwestie, kreeg opdracht om een campagne te voeren die de publieke opinie en de politiek tegen het Chinese sociale medium te keren. Dat door middel van ingezonden opiniestukken en lezersbrieven in kranten of door de promotie van twijfelachtige nieuwsberichten over vermeende ‘gevaarlijke’ Tiktok-trends. Onder meer: de devious lick-challenge. De challenge bestaat erin om iets op school te stelen, te vandaliseren of stuk te maken. Ironisch genoeg is de oorsprong van die trend te vinden op Facebook.

Facebook is aan Tiktok een groot deel van hun jonger publiek verloren. Als ze hun concurrent in een slecht daglicht stellen, zou dat de gebruikersaantallen van Meta ten goede komen. Zeker nu is gebleken uit interne studies, gelekt door klokkenluider Frances Haugen, dat tieners en jonge kinderen twee- tot driemaal meer tijd doorbrengen op Tiktok dan op Facebook.

Tiktok als grote slechterik

“De boodschap moet zijn dat terwijl Meta momenteel als bokszak dient, Tiktok het echte gevaar is, aangezien het in buitenlandse handen is en bekend staat om de data van hun jonge publiek te delen”, schreef een manager van Targeted Victory in een interne memo. Targeted Victory is een consultancy- en pr-agentschap opgericht door Zac Moffatt. De man speelde een sleutelrol in presidentiële campagne van Republikeins kandidaat Mitt Romney in 2012.

Meta ontkent niet de campagne besteld te hebben. “Wij zijn van mening dat alle platforms, ook Tiktok, in een kritisch daglicht gesteld mogen worden, altijd conform hun groeiende succes”, zegt een woordvoerder van Meta aan de Amerikaanse krant. Het is evenmin de eerste keer dat Meta zaken doet met dit pr-bedrijf. In 2016 liet Zuckerberg zich al bijstaan door Targeted Victory tijdens de hoorzittingen in de nasleep van de presidentsverkiezingen en buitenlandse inmenging.