Sporen van jonge Limburgse wolf aangetroffen aan Duitse Waddenkust

De Limburgse jongvolwassen wolf die in januari en februari uitweek naar de Hoge Venen en de Duitse Eifel, is verder getrokken naar de Duitse Waddenkust. Dat meldt Jan Loos van Welkom Wolf.

Twee weken nadat de wolf een laatste keer zijn DNA achterliet in de Belgisch-Duitse grensregio, Raeren ten noorden van de Hoge Venen, is zijn DNA tot drie keer toe vastgesteld op prooien aan de Duitse Waddenkust, in het uiterste noordwesten van de deelstaat Nedersaksen. Het dier heeft daarmee goed 400 kilometer afgelegd in twee weken tijd, verklaart Loos.

“Dat is sterk, zeker als je het gebied kent dat moest doorkruist worden, maar zeker niet uitzonderlijk voor een stoere jongvolwassen wolf”, verklaart de wolvenkenner.

Nest van 2020

Het dier, dat de code GW1924m meekreeg, is een van de wolven van het Limburgse nest dat in 2020 is geboren. “Hij loopt nu in een regio waarlangs zijn vader August in 2018 naar België kwam en waar ook zijn moeder Noëlla in 2019 passeerde”, aldus Loos nog.

De broer van deze wolf week begin december vorig jaar uit naar het Grenspark Kalmthoutse Heide en werd daar de laatste keer gefilmd door Welkom Wolf op 3 maart. Op 17 en 18 maart werd het dier vermoedelijk gespot op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland, ten zuiden van Goes. Sindsdien zijn er geen sporen meer van hem.

Tussen hun eerste en tweede verjaardag verlaten jonge wolven de ouderlijke roedel en gaan ze zwerven, op zoek naar een eigen leefgebied en een eigen partner.