De man die het onmogelijke Antwerpse compromis mogelijk maakte: “Een wipplank waar je met 13 op moet blijven zitten”

Hij was eigenlijk al met pensioen toen de minister hem belde. Of hij de knoop rond de uitbreiding van de Antwerpse haven in Doel niet kon ontwarren? Want als iemand het kan, is hij het wel. En dus zocht én vond Freddy Aerts (63) het compromis tussen liefst dertien partijen. De brandweercommandant en oud-militair is trots. “Ik heb in het leger niet alleen mijnen leren leggen, maar ook leren ontmijnen.”