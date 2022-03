Nieuw wereldrecord voor vrouwenvoetbal: meer dan 91.000 supporters voor Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid

De terugwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League in het vrouwenvoetbal van woensdagavond tussen de Spaanse grootmachten FC Barcelona en Real Madrid heeft een recordaantal van 91.553 toeschouwers naar Nou Camp gelokt. Nooit eerder daagden er wereldwijd zoveel fans op voor een wedstrijd in het vrouwenvoetbal.