Salah Abdeslam doorbreekt voor heel even zijn geplande stilzwijgen: “Ik was beschaamd dat ik mij niet heb opgeblazen”

Hoe wispelturig Salah Abdeslam kan zijn, heeft hij woensdag eens te meer bewezen tijdens zijn verhoor op het assisenproces over zijn aandeel in de IS-aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Eerst wou hij schuil gaan achter zijn recht op stilzwijgen. Maar een advocate van de burgerlijke partij kreeg hem toch aan de praat. “Ik was beschaamd dat ik mij niet heb opgeblazen”, verklaarde hij.