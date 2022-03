Wouter Vandenhaute vindt 1 miljoen euro te veel: Anderlecht wil inschrijvingsgeld voor beloften in 1B herzien

De Pro League heeft afgelopen maandag verzameld in het Crowne Plaza-hotel in Zaventem. Het belangrijkste agendapunt was uiteraard de zoektocht naar een nieuwe CEO – Lorin Parys is uiteindelijk met grote meerderheid verkozen op de Algemene Vergadering. In de marge van de aanstelling van Parys kwamen er nog verschillende gespreksonderwerpen op tafel. Zo ook de integratie van de belofteteams in 1B.

In principe is het simpel: de eerste vier ploegen van de beloftecompetitie mogen volgend seizoen deelnemen aan 1B, wat de ontwikkeling van onze jongeren ten goede moet komen. De clubs die hun U21 op het tweede niveau willen stallen, moeten wel een forse financiële inspanning leveren, zo werd eerder al gestemd. Het inschrijvingsgeld bedraagt immers 1 miljoen euro en daar komen dan ook nog eens productiekosten (voor televisie) bij: dat zou gaan om nog eens honderdduizenden euro’s. De totale kostprijs kan zo oplopen tot maar liefst 1,5 miljoen euro en dat zonder de garantie dat het niet tot één seizoen beperkt blijft.

Troef voor kleine clubs

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute vindt 1 miljoen euro belachelijk veel – en met hem zijn er overigens nog clubleiders – zeker in verhouding met het toetredingsgeld voor Eerste Amateur, dat ‘amper’ 125.000 euro bedraagt. En dus heeft Vandenhaute de kat de bel aangebonden. Hij heeft op de Raad van Bestuur, in een ontspannen setting, aangekaart dat “Anderlecht dat niet zou betalen”. Een boutade, want paars-wit – dat momenteel tweede staat met zijn U21 en verzekerd lijkt van een plekje bij de top vier – zal zijn beloften vanzelfsprekend wel gewoon inschrijven voor 1B, ook als het dat volgens hen veel te hoge bedrag van één miljoen euro moet storten.

Het neemt niet weg dat die som in de ideale wereld van Anderlecht straks wordt herbekeken, net als de reglementering over welke spelers al dan niet mogen aantreden trouwens. Maar komt het wel zover? In se is dat miljoen euro bedoeld ter compensatie van de oorspronkelijke 1B-clubs, die op papier minder aantrekkelijke affiches tegen belofteploegen aan hun kalender toegevoegd krijgen. Dat argument gaat niet helemaal op in het geval van Anderlecht – een jeugdig paars-wit zou wellicht veel (uit)fans en kijkers lokken –, maar het is toch maar de vraag of er voldoende draagvlak is binnen de Pro League voor een wijziging. Mogelijk zien kleine clubs in dit dossier een extra onderhandelingstroef om hun droomcompetitie met achttien ploegen langer in leven te houden, in plaats van na volgend seizoen af te slanken naar zestien eersteklassers.

