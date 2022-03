Cercle Brugge wil Miguel Van Damme gepast eren: “We laten ons hoofd niet hangen, dat is het laatste wat Miguel zou willen”

Cercle Brugge is in diepe rouw na het overlijden van Miguel Van Damme. Gisteravond was er een publiek rouwmoment aan het Jan Breydelstadion, zaterdag is er de begrafenis en zondag volgt al de competitiewedstrijd tegen AA Gent. Een rollercoaster van emoties. De Vereniging wil er alles aan doen om haar doelman de komende dagen gepast te eren. “Alles met het volle respect voor zijn vrouw en dochter.”