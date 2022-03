Verkrachter van Nathalie blijft in de cel: verzoek om vervroegd vrij te komen afgewezen

Pascal P. (49), de verkrachter van Vilvoorde, blijft in de cel. Vijf jaar na zijn veroordeling tot vijftien jaar cel had hij een aanvraag ingediend om vervroegd vrij te komen. Maar de strafuitvoeringsrechtbank ging er niet op in.

Pascal P. (49) werd in januari 2020 door het hof van beroep in Brussel definitief veroordeeld tot vijftien jaar opsluiting voor de uiterst gewelddadige verkrachting van Nathalie Huygens in Vilvoorde. Daarnaast werd hij ook vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Een extra beschermende maatregel omdat de feiten zo ernstig waren. Het openbaar ministerie had dan ook de maximumstraf gevorderd, waardoor in theorie de kans bestaat dat de man dertig jaar in de cel moet blijven zitten. Na vijf jaar cel, één derde van zijn straf diende hij nu een aanvraag in om vervroegd vrij te komen en/of om verlof te mogen nemen uit de gevangenis. Beide vragen werden afgewezen.

Slachtoffer Nathalie deed onlangs in onze bijlage NU voor het eerst uitgebreid haar verhaal over het leven na haar trauma.

