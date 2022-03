Hubble-telescoop detecteert verste ster die ooit waargenomen is

Ruimtetelescoop Hubble heeft de verste ster die ooit waargenomen is gedetecteerd. Het licht van de ster, die de naam Earendel kreeg (‘Morgenster’ in Oud-Engels), deed er 12,9 miljard jaar over om de aarde te bereiken.

De ster is een van de grootste gekende sterren. De wetenschappers vermoeden dat haar massa zeker 50 keer groter is dan die van onze zon. Ook zou ze miljoenen keren helderder zijn.

De ster die tot nu toe het record had, werd in 2018 waargenomen door Hubble. Maar die ster bestond in een universum dat toen 4 miljard jaar oud was. Earendel dateert van ongeveer 900 miljoen jaar na de Big Bang, zeggen de wetenschappers.

De ontdekking verscheen woensdag in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature. “Earendel bestuderen zal een venster bieden op een periode van het universum waarmee we niet vertrouwd zijn, maar die geleid heeft tot alles wat we vandaag kennen”, zegt Brian Welch, van de John Hopkins-universiteit in Baltimore, hoofdauteur van de onderzoekspaper.