Rechter geeft beurswaakhond FSMA bolwassing over sanctiebeleid: “Voor iedereen onduidelijk”

Het Marktenhof, een onderdeel van het Brusselse hof van beroep, heeft in een arrest vernietigend uitgehaald naar de manier waarop de Sanctiecommissie van beurswaakhond FSMA boetes oplegt. Dat schrijft De Tijd. “Het is voor eenieder en dus ook voor het Marktenhof volstrekt duister welke stappen worden doorlopen om de hoogte van een boete te bepalen”, klinkt het.

In het arrest van 23 maart vernietigt de rechter een boete van 100.000 euro die de Sanctiecommissie in 2020 heeft opgelegd aan de Nederlander Peter Paul de Vries en zijn vehikel Value8. De Vries kreeg de boete wegens marktmanipulatie in het aandeel Sucraf, een lege beursschelp waarvan Value8 grootaandeelhouder is.

De boete volgde op de weigering van de Vries om een schikkingsvoorstel van meer dan 100.000 euro te aanvaarden. Dominique Leroy (ex-CEO van Proximus) verklaarde zich in 2020 wel akkoord met een soortgelijk bedrag voor handel met voorkennis.

De Vries verbaasde zich vooral over de omvang van de boete. Hij ontkent niet alleen de markt­manipulatie, hij claimt ook geen enkel voordeel te hebben gehaald uit enkele verkooporders die de FSMA viseert.

Volgens de rechter is de marktmanipulatie niet bewezen en is de boete sowieso onwettig, zolang er geen transparantie is over de link tussen de inbreuk en de omvang van de boete.

De FSMA laat weten in cassatie te zullen gaan. “We hebben de wet gevolgd”, klinkt het.