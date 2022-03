Verenigde Staten overwegen om miljoen vaten olie per dag vrij te geven om brandstofprijzen te laten zakken

De Verenigde Staten overwegen om - gedurende enkele maanden - elke dag één miljoen vaten olie vrij te geven. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De regering-Biden hoopt de benzineprijzen zo omlaag te brengen. En dat lijkt meteen effect te hebben: donderdag werd olie al goedkoper in de VS.

Volgens anonieme bronnen zou het in totaal kunnen gaan om tot wel 180 miljoen vaten olie die uit de strategische oliereserves van het land moeten komen. Eerder beloofde de Amerikaanse president Joe Biden al 30 miljoen vaten olie uit de reserves om de mondiale energiemarkt te stabiliseren.

Het Witte Huis laat weten dat Biden donderdag bekend zal maken hoe zijn regering de benzineprijs naar beneden wil brengen, maar gaat verder nog niet in op details. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de olieprijzen flink gestegen.

Olie meteen goedkoper

Na het uitlekken van de plannen zakten de olieprijzen in amper enkele minuten tijd met zowat 5 procent, nadat de koers de voorbije dagen was gestegen. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent - die bij ons de prijs aan de pomp bepaalt - zakt 4,5 procent tot 108,30 dollar. Een vat Amerikaanse WTI-olie daalt 5,6 procent tot 101,83 dollar. Het is nog niet duidelijk of dat ook al meteen een invloed zal hebben op de prijzen aan de pomp hier.