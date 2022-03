Ooit hit gescoord in België met ‘Pump it up’, nu is Danzel grote ster in Poolse tv-show

Zegt de naam Danzel je nog iets? De Beverenaar raakte bekend via de talentenjacht Idool 2003 en scoorde in 2004 de hit ‘Pump it up!’. Nadien deemsterde zijn ster weg. Maar in Polen maakt hij week na week het mooie weer in één van de best bekeken programma’s op de Poolse televisie. Johan Waem is hot in Polen.