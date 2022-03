Ongerustheid in Zweden: “Russische vliegtuigen met kernwapens hebben luchtruim geschonden”

Er heerst heel wat ongerustheid in Zweden rond berichten over Russische aanvalsvliegtuigen die begin deze maand het Zweedse luchtruim zouden hebben geschonden. Volgens sommige (onbevestigde) berichten zouden twee van de vliegtuigen kernwapens hebben bevat. “Als dit waar is, gaat het om een incident van een heel andere omvang.”

Op 2 maart schonden vier Russische aanvalsvliegtuigen ten oosten van het eiland Gotland het Zweedse luchtruim. Dat nieuws werd gemeld door lokale kranten als Aftonbladet en Expressen en werd intussen ook bevestigd door het Zweedse leger. Volgens zender TV4 Nyheterna waren twee van die vliegtuigen (van het type Sukhoi Su-24) echter ook uitgerust met kernwapens - al werd dat nieuws nog niet officieel bevestigd. “Dit was een opzettelijke daad met als doel om Zweden te intimideren”, zo klonk het op TV4.

“Ik kan het moeilijk geloven, maar als dit waar is, gaat het om een incident van een heel andere omvang”, zo verklaart voormalig luitenant-kolonel Jörgen Elfving aan Aftonbladet. “Met kernwapens op pad gaan, is niet iets wat je zomaar doet. Volgens mij is zoiets - buiten mogelijk tijdens de Koude Oorlog - nog niet eerder gebeurd. Als dit waar is, betekent dit een opgestoken waarschuwingsvinger gericht naar ons land”, aldus Elfving. Volgens hem heeft dat mogelijk te maken met het feit dat Zweden door de oorlog in Oekraïne plannen heeft om toe te treden tot de NAVO.

Dat het Zweedse leger het nieuws van de kernwapens nog niet bevestigd, maar ook nog niet ontkend heeft, is volgens Elfving geen goede zaak. “Als je niets zegt, laat je de ongerustheid alleen maar toenemen”, zo zegt hij. “In de informatiemaatschappij waarin we leven, zal dit alleen maar leiden tot een overvloed aan speculaties en complotten en dat komt ons land niet ten goede.”