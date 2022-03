Roberto Martinez heeft maar één uitgesproken wens voor de WK-loting van de Rode Duivels: “Wil zo laat mogelijk starten”

Een delegatie van de Rode Duivels is donderdagochtend het vliegtuig opgestapt richting Qatar, waar vrijdag om 18 uur geloot zal worden voor het WK. Voor zijn vertrek stond bondscoach Roberto Martinez de pers nog te woord op de luchthaven van Zaventem. “Meer dan over de loting gaat het mij erom wanneer we onze eerste wedstrijd spelen”, zei de Spanjaard.

“Ik denk dat het aantal recuperatiedagen voor de start van het toernooi een groot verschil zal maken”, aldus Martinez. “De meeste Rode Duivels zullen op zondag 13 november nog (voor hun club, nvdr) spelen. We verzamelen sowieso op maandag 14 november, maar het valt nog te bezien of we eerst nog de tijd gaan hebben om in Brussel samen te komen en misschien zelfs nog een oefenmatch te houden of als we dan al meteen in Qatar zullen moeten zijn. Ik begin liefst zo laat mogelijk.”

Het toernooi begint op maandag 21 november met de eerste groepsmatchen voor poules A en B. Groepen C en D beginnen op dinsdag 22 november, E en F op woensdag 23 november en G en H op donderdag 24 november. Het enige nadeel van zo laat beginnen: heel weinig recuperatietijd tussen de wedstrijd zelf eens het toernooi bezig is. “Maar dat maakt niet zoveel uit”, aldus Martinez. “Fysiek en mentaal zou iedereen dan nog goed moeten zitten. Het seizoen zal dan nog maar 16 weken bezig zijn.”

Duitsland en Nederland

De bondscoach had ook gezien dat België kans maakt om tegen toplanden als Nederland en Duitsland uitgeloot te worden in de groepsfase. “Als je teams met zo’n status in je groep krijgt, is de toon meteen gezet. Maar hen in de poule krijgen, waar je toch nog wat foutenmarge hebt, is toch anders dan in de knock-outfase.” Een land dat hij liever wel of liever niet wilde loten, zei Martinez niet te hebben. “Ik ben gewoon enthousiast voor de loting. Ze gaan er een show van maken. Het wordt heel echt dan, de fans kunnen zich ook voorbereiden op de wedstrijden… Het enthousiasme zal groeien.”

De Rode Duivels zullen uiteraard reekshoofd zijn door hun positie als nummer twee van de wereld. De nummer één-positie zijn ze door hun gelijkspel tegen Ierland van afgelopen weekend voor het eerst sinds 2018 kwijtgeraakt aan Brazilië. “Ik ben geen bijgelovig man, maar het is nog nooit gebeurd dat de nummer één op de ranking het WK gewonnen heeft. Ergens ben ik dus opgelucht”, grapte Martinez.