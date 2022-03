Asse

Bestuursleden van Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, kregen de afgelopen dagen een training in echte ‘Kamp Waes’-stijl in het PIVO in Asse. Binnenkort krijgen ook hun medewerkers in het veld die training zodat ze voorbereid zijn op onverwachte en mogelijk gevaarlijke situaties.