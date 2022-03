Bekende horecabroers voor ogen van etende kinderen doodgeschoten in Nederlandse McDonald’s

In een McDonald’s in het Nederlandse Zwolle heeft woensdagavond voor de ogen van kinderen een dubbele liquidatie plaatsgevonden. Daarbij kwamen de lokaal bekende horecabroers Ali en Huseyin Torunlar om het leven. Dat stelt een familielid van de slachtoffers en bronnen van De Telegraaf bevestigen dat.

De doodgeschoten mannen waren 57 en 62 jaar en komen uit Zwolle, meldt de politie in de nacht van woensdag op donderdag. Dat het om de twee horecabroers gaat, heeft de politie nog niet officieel bevestigd.

De twee broers van Turks-Koerdische afkomst zaten aan een tafeltje hun maaltijd te nuttigen toen rond 18 uur een nog onbekende man de fastfoodzaak aan de Floresstraat binnenkwam. Volgens getuigen zou hij wat te eten hebben besteld en plaats hebben genomen aan het tafeltje naast de latere slachtoffers. Daar opende hij het vuur op de twee mannen. Door de kogelregen ontstond er grote chaos en paniek in de McDonald’s waar op dat moment naast het personeel tientallen gasten, onder wie meerdere kinderen, aanwezig waren. Die probeerden meteen naar buiten te vluchten.

“Het is een drama, zeker ook voor de gasten die hier gewoon zaten te eten. Binnen liggen nog poppen en happy meals”, aldus een politiewoordvoerster. Een van de slachtoffers was al overleden toen de politie arriveerde. De andere werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Voor de McDonald’s ontstond rumoer toen de familie van de twee slachtoffers massaal in grote paniek arriveerde. “Kort nadat het nieuws van de schietpartij bekend was, stonden hier tot wel 200 mensen te rouwen. Daarna hebben we schermen neergezet om mensen op afstand te houden”, zegt de politiewoordvoerster.

Eigenaar grillrooms

Bij de grote zwarte schermen stond een kleine vrouw met hoofddoek die zich voorstelde als een familielid van de twee slachtoffers. Ze vertelt dat Huseyin lange tijd eigenaar was van twee grillrooms in het centrum van Zwolle. “Het is een tragedie. Ze zaten hier gewoon te eten. Ik kreeg om 19 uur een berichtje met het nieuws”, zei de vrouw, terwijl ze haar ogen droog wreef. “Ik hoorde dat de familie hiernaartoe kwam, dus ik besloot om ook te gaan. Maar inmiddels lijkt iedereen weer weg te zijn.”

Burgemeester Peter Snijders kwam eveneens naar de plek des onheils om de mensen daar een hart onder de riem te steken. “Afschuwelijk wat hier is gebeurd. Ingrijpend voor de mensen die hier aanwezig waren. Het gaat om extreem geweld in een omgeving waar je dat niet verwacht. Ik heb gesproken met een aantal McDonald’s-medewerkers, die waren logischerwijs zeer geschrokken. We gaan nu zorgen voor nazorg”, aldus de burgemeester.

(lees verder onder de foto’s)

© EPA-EFE

© AFP

Politie maakt jacht op schutter(s)

De politie maakt intussen met man en macht jacht op de schutter die zich na de dubbele liquidatie uit de voeten maakte. Hij is mogelijk de wijk in gevlucht. Getuigen stelden dat de man voor de aanslag al uren zou hebben rondgehangen bij de McDonald’s.

De politie houdt ook de mogelijkheid van meerdere daders nog open, meldt de politie in de nacht van woensdag op donderdag.

De omgeving van het restaurant veranderde na de kogelregen in een sinistere plek, waar agenten rondliepen in kogelwerende vesten en een politiehelikopter die in de lucht boven Zwolle op zoek was naar de schutter.

De politie roept getuigen met wie ze nog niet in contact is geweest op zich te melden. Voor degenen die tijdens de schietpartij in of bij de McDonald’s waren, is slachtofferhulp ingeschakeld.