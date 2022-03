Arco-gedupeerden willen bemiddelaar aanstellen: “Kan gamechanger zijn”

De vzw ArcoClaim, een belangenorganisatie die 15.000 Arco-coöperanten vertegenwoordigt, start donderdag een procedure voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg om de aanstelling van een gerechtelijk bemiddelaar te bekomen. Zo zou een minnelijke schikking in de zaak gevonden moeten kunnen worden, klinkt het in een persbericht.

ArcoClaim zoekt een oplossing voor het geschil rond Arco met de bank Belfius, de Belgische Staat en beweging.net. Volgens de vzw voorziet de wet sinds een aantal jaren in de mogelijkheid om tijdens een lopende procedure door de rechtbank een bemiddelaar of mediator te laten aanstellen.

“De gerechtelijke bemiddelaar beschikt over een aantal uitzonderlijke instrumenten die afwijken van de klassieke procedure”, zegt voorzitter Ab Flipse. “De bemiddelaar is in principe een door de rechter aangestelde neutrale persoon die aan de hand van gesofisticeerde technieken en met een volledige wettelijk gegarandeerde geheimhouding partijen kan helpen om een minnelijke oplossing te vinden in een zaak. De bemiddelaar is geen rechter of arbiter en heeft geen beslissingsmacht. De rechtspraktijk heeft uitgewezen dat het inschakelen van bemiddelaars zelfs in zeer complexe dossiers tot opzienbaarlijke resultaten kan leiden.”

Gamechanger

Volgens ArcoClaim kan een rechter bemiddeling verplichten, zelfs als niet alle partijen daarmee akkoord gaan. “Het aanstellen van een bemiddelaar door de rechter kan een gamechanger worden in een dossier dat uitmunt in maatschappelijke gevoeligheid, maatschappelijke impact en complexiteit”, zegt de vzw in haar persbericht.

Precies door de “maatschappelijke en politieke impact van de zaak” vreest ArcoClaim dat er in België geen geschikte bemiddelaars gevonden zullen worden. Daarom stelt de vzw voor om, gezien het taalverwantschap, een Nederlandse bemiddelaar te kiezen.

ArcoClaim wijst er nog op dat voor de Arco-coöperanten en hun erfgenamen die tot nu geen stappen hebben ondernomen, de onherroepelijk verjaring intreedt op 6 maart 2023 - precies vijf jaar na de vernietiging van de waarborgregeling door de Raad van State.