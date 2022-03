Hevige aardbeving voor kust van Nieuw-Caledonië: tsunamiwaarschuwing afgekondigd

Ten oosten van Nieuw-Caledonië, het Franse overzeese gebied in de Stille Oceaan, is er donderdag een hevige aardbeving geweest. Die had een magnitude van 6,8, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS. Er werd een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor de kusten in een straal van 300 kilometer rond het epicentrum van de aardbeving.