Club Brugge-verdediger Jack Hendry haalt uit naar coach Alfred Schreuder: “Ik moet spelen en veel mensen binnen de club vinden dat ook”

Jack Hendry heeft in Schotse media zijn hart gelucht over zijn situatie bij Club Brugge. De 26-jarige verdediger is zacht uitgedrukt ‘not amused’ met zijn bankzittersstatuut. “De coach is heel hard geweest voor mij”, vertelde hij in Daily Record over Club-coach Alfred Schreuder. “Ik ben niet naar Club Brugge gekomen om op de bank te zitten.”

“We zijn van coach veranderd en hij is heel hard voor me geweest”, begon Hendry aan zijn verhaal. “Ik hoor in het elftal te staan en ik ben zeker niet naar Club Brugge gegaan om op de bank te zitten. Dit probleem moet snel opgelost worden. We zullen zien wat er gebeurt als ik terugga, maar dit moet snel veranderen.”

Hendry heeft duidelijk heimwee naar de vorige coach, Philippe Clement, die veel vertrouwen in hem had. “Ik had een fantastische start van het seizoen en kwam al in 40 wedstrijden in actie. Ik speelde alle Champions League-wedstrijden en het was ongelooflijk. Maar deze dingen kunnen gebeuren als er een nieuwe coach komt.”

“Er zijn veel mensen binnen de club die vinden dat ik moet terugkeren in het team, maar als één persoon van een andere mening is ...”, haalde Hendry uit naar Schreuder. “Ik heb twee rode kaarten gepakt, maar ik ben daarvoor overdreven streng behandeld. De coach is heel hard geweest voor mij. Ik wil het laatste deel van de competitie spelen en ik wil de titel pakken. Ik wil deel uitmaken van Club Brugge, ik heb er getekend voor Champions League-voetbal en om prijzen te pakken”, besloot de verdediger.

De laatste zeven competitiewedstrijden kwam Hendry aan één invalbeurt van 38 minuten (op het veld van Oostende). Tijdens de topper tegen Union eind januari en tijdens de halve finale van de beker begin februari pakte hij rood. Nadien verdween hij naar de bank. Stanley N’Soki, Brandon Mechele en Clinton Mata vormen meestal het trio achterin. Vrijdag herneemt Club in de competitie met een verplaatsing naar rode lantaarn Beerschot.

Hendry speelde afgelopen dinsdag met de Schotse nationale ploeg vriendschappelijk tegen Oostenrijk. Het werd 2-2 en de verdediger van Club Brugge was goed voor een doelpunt. Schotland kan via barrages nog naar het WK in Qatar.