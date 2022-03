HET PUNT VAN VAN IMPE. “Voor De Wever is dit een groot verlies. Voor Francken komen er plots kansen”

Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA, zegt de politiek vaarwel. Voor een buitenstaander lijkt dat geen groot nieuws, maar binnen de partij is het een aardverschuiving. Liesbeth Van Impe noemt hem in deze podcast “de machtigste anonieme N-VA’er”. “Hij was een trouwe luitenant van Bart De Wever, iemand die veel moeilijke taken overnam. De Wever zei dat hij emotioneel werd van het vertrek, en voor één keer ben ik geneigd hem te geloven.”

Er was ook goed nieuws voor de N-VA deze week; de partij is volgens een nieuwe peiling weer de grootste van Vlaanderen, en springt over Vlaams Belang. We bekijken de winnaars en de verliezers van het moment. En ook in de States gebeurde er vanalles: Joe Biden sloeg een flater tijdens zijn speech, en Will Smith sloeg… Chris Rock. Heel wat om over na te kaarten in deze aflevering van Het Punt van Van Impe.

