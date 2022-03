Invallen voor de Italianen, hopen op Ronaldo of kiezen voor de hoofdstad: Wat wordt het luxehotel waar de Rode Duivels op het WK in Qatar in zullen verblijven?

Het Banyan Tree Hotel in Doha is een mogelijke verblijfplaats voor de Rode Duivels tijdens het WK in Qatar.

Op prospectie. Dat is momenteel een delegatie van de Belgische voetbalbond in Qatar. Met het oog op het wereldkampioenschap voetbal op het einde van dit jaar dient er onder meer een knoop doorgehakt te worden over het hotel waarin de Rode Duivels zullen verblijven. En daarvoor zijn er nog drie kanshebbers.

Het Zulal Wellness Resort

Hier hadden de Italianen al gereserveerd. Het is de eerste keuze voor de Duivels, maar hoewel de Squadra zich niet kwalificeerde, is het niet duidelijk of de Duivels er zullen kunnen verblijven. Dat hangt af van de Duitsers, die tweede in de rij stonden, maar wel nog moeten bevestigen.

Het Hilton Salwa

Ook dit pareltje wordt een moeilijk verhaal, want hier staat het pas na barrages gekwalificeerde Portugal eerste op de lijst. Alleen als Ronaldo en co. alsnog voor een andere verblijfplaats kiezen, maken de Belgen een kans.

Banyan Tree

De derde en laatste optie is Banyan Tree. Daar staan de Belgen op één. Net als de vorige twee, die wel resorts zijn, is Banyan Tree een luxe­hotel. Maar terwijl de eerste twee op honderd kilometer van Doha liggen, situeert Banyan Tree zich aan de rand van de hoofdstad.