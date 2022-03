Politie zoekt deze dertien personen voor plundering van Carrefour Express tijdens coronabetoging in Brussel

De Brusselse politie heeft opnieuw een opsporingsbericht verspreid voor een aantal personen dat betrokken zou zijn geweest bij de rellen na coronabetoging in Brussel op 21 november van vorig jaar. Eind vorig jaar waren al twee opsporingsberichten verspreid, voor in totaal 34 relschoppers. Nu wordt gezocht naar dertien personen die een supermarkt op de Steenkoolkaai zouden hebben geplunderd.

De manifestatie ‘Samen voor Vrijheid’ tegen de invoering van de coronapas trok op zondag 21 november 2021 zowat 35.000 deelnemers. Het grootste deel van hen betoogde in alle rust, maar in de marge van de optocht kwam het tot zware rellen. De politie moest geregeld het waterkanon en traangas inzetten, nadat betogers met vuurwerk of andere projectielen hadden gegooid naar de politie. Daarnaast werden hier en daar containers, vuilnisbakken en paletten in brand gestoken.

Aan de Steenkoolkaai in Brussel werd de Carrefour Express-supermarkt geplunderd. Volgende dertien personen zouden daarbij betrokken zijn geweest.

Persoon 1: droeg een blauwe jeans en een roze sweater met kap van het merk Adidas.

Persoon 2: droeg een zwarte trainingsbroek met witte lijnen op de zijkant, een zwarte donsjas en een oranje sweater met kap.

Persoon 3: droeg een zwarte trainingsbroek met witte lijnen op de zijkant, een zwarte jas met kap en blauw/grijze baskets.

Persoon 4 : droeg zwarte kledij en rood/zwarte baskets.

Persoon 5: heeft de tas van een winkelbediende gestolen en heeft met de bankkaarten frauduleuze geldafhalingen gedaan. Hij heeft lang krullend haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een afgewassen jeans met gaten, een zwarte donsjas met kap, zwarte baskets met witte zolen, een goudkleurig horloge en een zilveren armband.

Persoon 6: heeft donker haar dat langs de zijkanten is opgeschoren en een beginnende baard. Hij droeg een lichtblauwe jeans, een grijze T-shirt en een donkere donsjas met een wit logo.

Persoon 7: droeg donkere kledij, een zwarte bivakmuts en zwart/witte baskets.

Persoon 8: droeg een donkere broek, een zwarte donsjas, een zwarte muts en donkere baskets met witte zolen.

Persoon 9: heeft donker haar opgeschoren aan de zijkanten. Hij droeg een blauwe afgewassen jeans en een zwarte donsjas met kap.

Persoon 10: droeg een donkere broek, een zwarte donsjas met kap met het opschrift “New Balance” onderaan de rug.

Persoon 11: was in het zwart gekleed en heeft adventskalenders meegenomen.

Persoon 12: droeg zwarte kledij, witte baskets en een grijze sjaal.

Persoon 13: droeg een beige broek, een gele sweater met kap en grijs/blauwe sportschoenen.

Herken je iemand van deze personen? Neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.