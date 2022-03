Medewerkers ontwikkelingssamenwerking krijgen ‘Kamp Waes’-training

Meer dan 200 medewerkers van Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, krijgen een driedaagse training in ‘Kamp Waes’-stijl. Die moet hen beter voorbereiden op de fragiele regio’s waar ze actief zijn door hen te leren omgaan met onder meer medische noodgevallen, gijzelingen en vijandige confrontaties. Dat hebben beveiligingsorganisaties G4S en S.A.F.E., die de training geven, donderdag bekendgemaakt in een persbericht.

Enabel, dat actief is in vijftien Afrikaanse landen waaronder Congo en Rwanda maar ook in Jordanië en Palestina, voert 80 procent van haar activiteiten uit in fragiele landen, waar de regering niet altijd de middelen of de politieke wil heeft om de veiligheid van de burgers, laat staan de ontwikkelingsmedewerkers, te garanderen.

G4S en S.A.F.E. schakelen voor de training experten in die hun ervaringen als militairen delen. Een van de S.A.F.E.-experten leidde overigens het gijzelingsscenario in het Eén-programma ‘Kamp Waes’. De opleiding zal plaatsvinden in Relegem, een deelgemeente van Asse, waar de trainingsafdeling van G4S en de trainingsschool van de Vlaams-Brabantse politie en brandweer gehuisvest zijn.