Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) verwerpt Groen-voorstel voor snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op snelwegen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) verwerpt het voorstel van Groen om een algemene snelheidsverlaging van 100 kilometer per uur door te voeren op de Vlaamse snelwegen. Volgens de minister kunnen weggebruikers perfect zelf beslissen om hun rijgedrag aan te passen en zuiniger te rijden, maar is een algemene snelheidsverlaging niet nodig.

Oppositiepartij Groen stelt voor om tijdelijk overdag een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur in te voeren op de snelwegen. “Dat is niet alleen goed voor de portemonnee: door iets trager te rijden, zorgen we ook voor veiliger verkeer, gezondere lucht en minder lawaai”, zegt Vlaams parlementslid Stijn Bex. Door de maatregel zouden bestuurders zo’n 0,7 tot 1,5 liter brandstof per 100 kilometer kunnen besparen. “Het is goed voor alles en iedereen, behalve voor Poetin”, aldus Bex.

Maar het voorstel van Groen valt op een koude steen bij minister Peeters Zij is niet van plan een snelheidsbeperking tot 100 per uur door te voeren. “Het staat elke weggebruiker vrij om zijn rijgedrag aan te passen aan de zogenaamde ecodriving-principes zoals sneller schakelen, minder accelereren en op de motor remmen, maar ik wil het snelheidsregime ook logisch houden”, zegt ze.

Volgens Peeters leent de snelweginfrastructuur zich vaak tot hogere snelheden dan 100 kilometer per uur. “Via het Agentschap Wegen en Verkeer investeren we in dynamische borden boven onze snelwegen, zo kunnen deze een snelheid aanduiden, naargelang de omstandigheden.”

Een algemene snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur staat volgens Peeters ook niet in het regeerakkoord en het Vlaams Klimaatplan. “Het komt er dan ook niet. En eerlijk: ik denk niet dat heel veel Vlamingen hierop zitten te wachten”, besluit de minister.