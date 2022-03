Hangt gestolen paneel Rechtvaardige Rechters gewoon tussen Eddy Wally en Stefaan Degand?

Kan de zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters stoppen? Het meesterwerk van de gebroeders van Eyck hangt in Ronse, tussen afbeeldingen van Eddy Wally en andere bekende Vlamingen. Of het om het echte paneel gaat, kan u zelf gaan bekijken…

Al sinds 1934 zijn professionele speurders en liefhebbers op zoek naar het gestolen deel van Het Lam Gods. Na al die jaren is er plots een nieuw spoor: het paneel hangt in een verlaten gebouw langs de Elzeelsesteenweg in Ronse. Het is afgeschermd met een politielint.

Voor u in de wagen springt, het gaat helaas maar om een afbeelding van het paneel, maar wel een zeer geslaagde. Dat de muurschildering tussen afbeeldingen van bekende Vlamingen als Wim Willaert, Eddy Wally en Stefaan Degand hangt, verraadt ook dat het hier niet om het origineel gaat.

De gedoogplek voor graffiti gaan binnenkort tegen de vlakte. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden tijdens het weekend gaan kijken. Meer info via www.blacklabelarts.com.

De Rechtvaardige Rechters — © Peter Malaise

Eddy Wally — © Peter Malaise

Stefaan Degand — © Peter Malaise