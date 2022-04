LIVE LOTING WK. Rode Duivels kennen vandaag hun WK-tegenstanders, derby der Lage Landen al in groepsfase mogelijk

Het is geen grap, vandaag op 1 april wordt er geloot voor het WK Voetbal 2022 in Qatar (21 november - 18 december). De Rode Duivels zitten als topland in pot 1, maar kunnen met pakweg Nederland of Duitsland al in de groepsfase stevige tegenstanders loten. Volg de loting vanaf 18u live, beleef de opbouw ernaartoe nu al via deze feed.