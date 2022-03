Jorn Rijmenams (Eppegem): “Er mag er niet te veel meer fout gaan”

Eppegem liet zondag een serieuze kans liggen om het zichzelf in de komende weken iets gemakkelijker te maken. Op het veld van rechtstreeks concurrent Anzegem ging de ploeg van Sam Vermeulen met het kleinste verschil onderuit, nadat de thuisploeg al in de zesde minuut een strafschop had benut. In de minuten die volgden was Eppegem niet in staat, zelfs niet tegen tien man, de scheve situatie recht te zetten.

“We vertrokken zondag met een erg slecht gevoel huiswaarts uit West-Vlaanderen”, vertelt Jorn Rijmenams. “We verloren er met het kleinste verschil, maar dat had evengoed anders kunnen aflopen, al hadden we nu ook weer niet een resem kansen. We hadden gezien de andere uitslagen wel een goede zaak kunnen doen en dat knaagt uiteraard.”

“Gans de groep is nog steeds overtuigd van een goede afloop, al krijgen we natuurlijk week na week minder kansen. Er wachten ons nog vijf erg belangrijke duels voor de toekomst van de club. Gelukkig mogen we drie van die wedstrijden thuis spelen, want daar nijpt bij ons toch ook wel het schoentje. We konden dit seizoen nog geen enkele keer drie punten op verplaatsing pakken en dat is bijzonder sneu. Naar wat we vernomen hebben zullen er drie ploegen rechtstreeks zakken en moet de vierde laatste een eindronde spelen. We moeten te allen tijde vermijden dat we daarbij zijn. Achterom kijken mogen we zeker niet doen, want dan sluipt er mogelijk paniek in de gelederen. We moeten durven vooruit kijken en mikken op die twaalfde plaats. Voor een plaatsje hogerop hebben we het afgelopen weekend helaas laten afweten. Nu mag er niet teveel meer fout gaan. We gaan er dan ook zondag thuis in de streekderby tegen Overijse alles aan doen om de zege te bemachtigen. Aan de teamgeest en de wil om te overleven zal het zeker niet liggen”, aldus nog een erg overtuigende aanvoerder Jorn Rijmenams.