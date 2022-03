Een iconische actieheld met topfilms, maar ook heel wat flops: de rijkgevulde carrière van Bruce Willis, die toch nog niet helemaal over is

Vol bloed en schaafwonden, in een verscheurde tanktop en kogels ontwijkend. Als de iconische ‘held tegen wil en dank’ John McClane in Die hard staat Bruce Willis in het collectief geheugen gegrift. Willis geeft nu aan te stoppen met acteren wegens afasie, en zo nemen we afscheid van een geweldige acteur met een aantal voortreffelijke films op zijn cv – en, eerlijk is eerlijk, ook immens veel rommel. Al is het nog niet helemaal gedaan.