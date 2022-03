Incident met moedige Noorse bondsvoorzitter op FIFA congres, Oekraïense vertegenwoordiger kan niet weg uit zijn land door oorlog

De sfeer is gespannen op het FIFA congres dat deze middag plaatsheeft in Doha in Qatar, waar morgen wordt geloot voor de eindronde van het WK 2022. Ten eerste is Oekraïne niet en Rusland wel aanwezig op het congres. De Oekraïense vertegenwoordiger kan niet weg uit zijn land omwille van de oorlog.

Ten tweede was er het incident tussen Lise Klaveness, de vrouwelijke voorzitter van de Noorse voetbalbond, en Hassan El Thawadi, de Qatarese vertegenwoordiger van het organisatiecomité van het WK. Klaveness, zelf 77 keer Noors international, vroeg en kreeg het woord. In vriendelijke termen klaagde ze de arbeidsomstandigheden van de immigranten aan, wees ze op de discriminatie van vrouwen en de juridische vervolging van de homoseksuele medemens. Een moedige speech van Klaveness die veel applaus kreeg. De Noorse nationale ploeg was in zijn afkeuring van het toernooi in Qatar tot hiertoe ook al het meest uitgesproken met slogans en t-shirts.

Het antwoord van Qatar bij monde van Hassan El Thawadi kwam er snel. Ook hij vroeg het woord. “Het stoort me enorm dat iemand alle vooroordelen als feiten verkoopt”, zei de vertegenwoordiger van het organisatiecomité. “U hebt ons niet gecontacteerd, u wilde niet in dialoog treden. Onze deur staat altijd open maar we hebben u niet gezien. Dat is moeilijk te accepteren.”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wist zich daarna moeilijk een houding aan te nemen. “Er is qua arbeidswetgeving al een enorme vooruitgang gemaakt”, zei hij. “Maar er is nog werk, niets is perfect.” Zo bewoog hij zich tussen de twee en wilde vooral de Qatarezen niet voor het hoofd stoten. In één adem kondigde hij aan dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt als FIFA-voorzitter.