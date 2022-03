Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V):“PostNL deze maand nog op verantwoordelijkheid gewezen”

“Mijn kabinet heeft PostNL begin deze maand nog aangesproken op haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor correcte arbeidsomstandigheden bij de onderaannemers. Het bedrijf gaf aan hierop in te zetten, bijvoorbeeld door extra controles bij de onderaannemers.” Dat zei Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het parlement na een vraag van Caroline Gennez (Vooruit).

De politie viel maandag binnen bij PostNL in België en pakte daarbij meerdere leden van het management op. Drie mensen zitten nog steeds in de cel, onder wie de Belgische directeur. Ze worden verhoord in verband met uitbuiting van medewerkers bij onderaannemers.

Ook de Vlaamse sociale inspectie was betrokken bij de inval, zei Crevits donderdag. Ze beklemtoonde dat wanpraktijken met het personeel bij pakjesdiensten onaanvaardbaar zijn. Omdat de regeling van de e-commerce vooral een federale bevoegdheid is, heeft de minister al eind vorig jaar haar bezorgdheden geuit bij de federale regering. “Het mag niet de bedoeling zijn om e-commerce te vernietigen, maar een eerlijk speelveld is onontbeerlijk”, aldus Crevits.

“Het uiteindelijk doel moet zijn dat misbruiken in de sector verdwijnen”, zei ze. “De sector kan daarin een belangrijke rol spelen. In gesprek gaan met de bedrijven is daarom belangrijk. Maar wanneer blijkt dat de inspanningen onvoldoende zijn en er een gebrek aan inzicht is in de sector zelf, en daar zijn op vandaag echt wel ernstige vragen over, blijft de controle, ook door onze Vlaamse sociale inspectiedienst, een essentieel sluitstuk.”