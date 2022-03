Ontgoochelde Jack Hendry en Alfred Schreuder hadden gesprek na uitlatingen in Schotse pers: “Sommige zaken heeft hij niet gezegd”

Alfred Schreuder gaf donderdag zijn wekelijkse persbabbel, en hij had zijn mantel der liefde bij. De uitlatingen van Jack Hendry in de Schotse pers over het feit dat de verdediger niet speelt bij Club Brugge, kon hij makkelijk relativeren. Meer zelfs: volgens Hendry zijn bepaalde zaken zelfs nooit gezegd. “Hij is meteen naar mij gestapt”, aldus Schreuder.

Het interview dat Jack Hendry in de Schotse pers gaf na afloop van een wedstrijd met de nationale ploeg, was er niet naast. Hij vond dat hij moest spelen, en dat hij de beste verdediger van Club Brugge was. “Maar sommige zaken heeft hij helemaal niet gezegd. De kop van het artikel was om te beginnen al niet juist”, vertelt Schreuder. Ook het feit dat Schreuder de enige zou zijn die vindt dat Hendry geen aanspraak maakt op minuten, zou niet correct zijn. “Jack is vanochtend meteen naar mij gestapt”, zegt de coach. “Hij heeft meteen gezegd dat bepaalde zaken niet kloppen, om eraan toe te voegen dat hij natuurlijk wel ontgoocheld is dat hij niet speelt. Dat hij de beste verdediger van Club zou zijn? Heeft hij ook niet gezegd. Iemand die niet speelt, mag ontevreden zijn. Dat begrijp ik volledig. Jack kent de redenen waarom hij momenteel niet speelt. Het is daarom goed dat hij ritme heeft opgedaan, en dat hij met vertrouwen is teruggekeerd.”

Ook geen Buchanan

De retoriek van Schreuder was opvallend, want de Nederlander heeft een hekel aan jongens die zichzelf boven het team zetten. Toen Lang het uithing, volgde een plekje op de bank. “Het zou niet in goede aarde zijn gevallen als die titel klopte”, herhaalde Schreuder nog eens. “Hij heeft enkel gezegd dat hij wil spelen, en dat hij niet naar Club is gekomen om op de bank te zitten. Daar is niets verkeerd mee. Hij is het niet eens met mij, en dat ik vind ik hartstikke goed. We zijn allemaal voetballer geweest, en na een match zeg je wel eens emotionele dingen. Daar heb ik geen problemen mee. Jack traint verder prima, maar ik ben tevreden over mijn verdedigers die nu spelen.” Lees: de Schot zit vrijdag gewoon opnieuw op de bank.

Wie er op het Kiel ook niet bij zal zijn, is Tajon Buchanan. De Canadees plaatste zich met Canada voor het WK en arriveert past vrijdagochtend terug in België. “Hij is logischerwijs vermoeid, dus voor hem komt die wedstrijd nog te vroeg”, aldus Schreuder. “Ook Odoi heeft een zware interlandperiode gehad met Ghana (eveneens gekwalificeerd, nvdr.).” Maar dat mag Club er niet van verhinderen om in Beerschot gewoon zijn job te doen. “Ook al spelen we tegen een ploeg die al zeker is van degradatie, in een leeg stadion”, aldus Schreuder. “We gaan die wedstrijd zoals altijd aanpakken, en gewoon met het nodige zelfvertrouwen en discipline doen wat we moeten doen.”