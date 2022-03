FIFA-voorzitter Infantino schuift tweejaarlijks WK op de lange baan

“Toen we het voorstel lanceerden, kwam er veel tegenkanting”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “Voor 2024 zal er geen beslissing worden genomen omdat de kalender tot dan al vol zit. We zijn nog in gesprek maar merken dat er heel veel tegenkanting is. Daarom is een tweejaarlijks WK, net als een WK voor clubs met 24 deelnemers, op dit moment niet meteen prioriteit. Het idee is niet afgevoerd maar we bekijken ook andere opties.”