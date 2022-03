Wie is te vermijden en wie moeten we net graag zien komen? De WK-potten doorgelicht voor onze Rode Duivels

Geen enkel land heeft zijn voorkeur en hij wil geen enkel land ontlopen. Dat zegt bondscoach Roberto Martinez. Natuurlijk doet hij dat: het zal je maar overkomen dat je dan net dat land loot en de tegenstander zo motiveert, of je eigen manschappen schrik aanjaagt. Dus beantwoordden wij de vraag voor hem: per pot pikten wij er telkens twee landen uit die we liever ontlopen en twee landen die we wel graag zien komen. Doordat de Belgen in pot één zitten, vermijden in de groepsfase al zeker de landen uit die poule en beginnen we met pot twee.