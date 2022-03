“Hackaton” van politie leidt tot arrestatie voortvluchtige: “Eerste keer dat we dit inzetten”

Een zogenoemde hackaton, waarbij specialisten van verschillende politie- en veiligheidsdiensten via publiek beschikbare bronnen op zoek gingen naar informatie over voortvluchtige criminelen, heeft geleid tot de arrestatie van één zo’n voortvluchtige. Over andere criminelen kon waardevolle informatie verzameld worden. Dat heeft de federale politie donderdag bekendgemaakt.

De “hackaton” werd woensdag georganiseerd door het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale gerechtelijke politie, in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Specialisten van onder andere de federale en lokale politie, Staatsveiligheid en de douane kwamen bij elkaar om informatie te verzamelen over een veertigtal voortvluchtige en/of ontsnapte criminelen, die gezocht worden in België of in het buitenland. Ze consulteerden daarvoor publiek beschikbare bronnen, zoals websites.

“De gecombineerde expertise van de verschillende diensten leverde al meteen een arrestatie op”, zo zegt de federale politie. Daarnaast vonden de deelnemers informatie over andere voortvluchtigen, zoals het land waar die zich schuilhoudt, de stad of een exact adres. Of er werden tot vijftien verschillende schuilnamen ontdekt die eenzelfde voortvluchtige gebruikt. “We gaan nu aan de slag met alle informatie en nieuwe invalshoeken die de teams hier gegenereerd hebben”, aldus Gerry Van Loock, diensthoofd van het FAST-team.

Eerste keer

Elk van de vijf parketten-generaal en het federaal parket hadden tijdens de hackaton een magistraat afgevaardigd, die de nodige onderzoeksdaden meteen kon bevelen. Op het terrein stonden politie-eenheden klaar om de verzamelde informatie meteen te verifiëren of gezochte personen te arresteren.

“Het is de eerste keer dat de veiligheidsdiensten dit soort vernieuwende oplossingen inzetten om samen achter voortvluchtige misdadigers aan te gaan”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in een persbericht. De volgens hem “erg straffe resultaten” tonen aan “dat nauwe onderlinge samenwerking tussen alle diensten de basis is voor doeltreffend en doortastend opsporingswerk”.

Dergelijke projecten zullen nog vaker georganiseerd worden.