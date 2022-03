Mo Salah zaait na WK-exit twijfel over toekomst bij Egypte

De Egyptische sterspeler Mohamed Salah heeft twijfel gezaaid over zijn toekomst bij de nationale ploeg, nadat hij (in de verleden tijd) verklaarde dat “het een eer was” voor hem om voor de Farao’s te hebben gespeeld. De aanvaller van Liverpool deed de uitspraak na de uitschakeling van Egypte voor het WK in Qatar.

Egypte slaagde er dinsdagavond niet in om zich te kwalificeren voor de Wereldbeker in Qatar door in een strafschoppenserie (3-1) te verliezen van Senegal. Salah legde als eerste aan voor Egypte, maar keilde zijn poging over nadat zijn gezicht bedekt werd onder verschillende groene laserstralen.

In een video die het Egyptische ministerie van Jeugd en Sport nadien op Facebook plaatste, spreekt de aanvoerder van de Farao’s zijn medespelers toe kort na de uitschakeling. “Ik ben er trots op met jullie gespeeld te hebben, het was een eer voor me”, zei hij tijdens een nabespreking in de kleedkamer. Deze verklaringen, in de verleden tijd, doen twijfel rijzen over zijn toekomst bij de nationale ploeg.

Salah, die in juni 30 jaar wordt, maakte in 2011 zijn debuut in de nationale ploeg. In oktober 2017 scoorde hij het kwalificatiedoelpunt voor het WK 2018 in Rusland door een penalty in blessuretijd om te zetten tegen Congo-Brazzaville.