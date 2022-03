Neen, dit is geen aprilgrap. Een week geleden was het nog bijna 20 graden en volle zon, nu moeten de strooidiensten weer uitrukken. De kans is erg groot dat we morgen, 1 april, een lastige ochtendspits krijgen door de sneeuw. En ook overdag wordt nog winterse neerslag verwacht. Dit is alles wat je moet weten.